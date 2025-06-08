مواجهات وأعمال شغب في لوس أنجليس بين الشرطة الأميركية ومتظاهرين ضد مداهمات اعتقال المهاجرين

وقعت مواجهات بين الشرطة الأميركية ومتظاهرين معارضين للمداهمات التي تستهدف اعتقال مهاجرين غير نظاميين في لوس أنجليس، حيث استخدم رجال الأمن الفدراليون القنابل الصوتية وأغلقوا جزءا من طريق سريع، فيما شهدت الطرقات ​أعمال شغب​ واحراق محلات ومركبات وحوداث سرقة.

واكدت قناة فوكس 11 الإخبارية إن المواجهات جرت في ضاحية باراماونت بعد أن احتشد متظاهرون بالقرب من متجر كبير للتجهيزات المنزلية يقصده عمال لتقديم خدماتهم اليومية في ظل تجمع لعناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

ووفقا لتقارير إخبارية، أطلق عناصر الشرطة الذين يرتدون معدات مكافحة الشغب وأقنعة الغاز قنابل صوتية وغازا مسيلا للدموع على المتظاهرين.

وتعد مداهمات وكالة الهجرة جزءا من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستمرة على المهاجرين غير النظاميين.

وتعهد ترامب حلال حملته الانتخابية لولاية ثانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد دخول المهاجرين غير النظاميين الذين وصفهم بانهم "وحوش" و"حيوانات".

وفي أعقاب المواجهات في لوس أنجليس، تعهدت السلطات بمقاضاة المخالفين وحذرت من تصعيد الوجود الأمني.

​​​ولاحقا، أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أن "الحرس الوطني قام بعمل عظيم في لوس أنجلوس بعد يومين من العنف والاشتباكات والاضطرابات"، مشددا على انه "لن نتسامح مع الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي يقودها محرضون ومثيرو شغب مدفوعو الأجر في كثير من الأحيان".

وفي وقت سابق، أمر ترامب بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجليس مع تواصل المواجهات لليلة الثانية.