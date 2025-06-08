ترامب: الحرس الوطني قام بعمل عظيم في لوس أنجلوس بعد يومين من العنف والاشتباكات والاضطرابات

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أن "الحرس الوطني قام بعمل عظيم في لوس أنجلوس بعد يومين من العنف والاشتباكات والاضطرابات"، مشددا على انه "لن نتسامح مع الاحتجاجات اليسارية الراديكالية التي يقودها محرضون ومثيرو شغب مدفوعو الأجر في كثير من الأحيان".

واضاف :"من الآن فصاعدا لن يسمح بارتداء الأقنعة في الاحتجاجات".

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت أن ترامب أمر السبت بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجليس مع تواصل المواجهات لليلة الثانية بين رجال أمن فدراليين ومتظاهرين احتجاجا على مداهمات وكالة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين.

وشددت ليفيت على إن "ترامب وقع مذكرة رئاسية بنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتصدي للفوضى التي سمح لها بالتفاقم"، محمّلة المسؤولية لقادة كاليفورنيا الديمقراطيين "الضعفاء".