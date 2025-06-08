أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ "إسقاط 61 مسيّرة أوكرانية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكالوغا وتولا وأوريول وكورسك وموسكو، وجمهورية القرم جنوب غربي البلاد". واشارت في بيان الى ان "دفاعاتنا رصدت الليلة الماضية وحتى فجر اليوم 61 مسيّرة أوكرانية وأسقطتها في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكالوغا وتولا وأوريول وكورسك وموسكو، وجمهورية القرم". وقبل قليل أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن تدمير الدفاعات الجوية 9 مسيّرات أوكرانية استهدفت موسكو ومقاطعتها.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الروسية: دمرنا خلال الليلة الماضية 61 طائرة مسيرة أوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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