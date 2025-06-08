ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مناقشة عاجلة وتقديم توضيحات بشأن تمويل آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونقلت الهيئة عن بن غفير قوله إنه "من غير المعقول أن تموّل إسرائيل الغذاء والإمدادات لسكان شاركوا في مجزرة السابع من تشرين الأول"،

كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير يطالب نتنياهو بتوضيحات عاجلة بشأن تمويل المساعدات الإنسانية لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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