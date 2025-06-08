اندلاع حريق في مصنع "أزوت" بمقاطعة تولا الروسية بسبب سقوط مسيرة أوكرانية

أعلن حاكم مقاطعة ​تولا​ الروسية دميتري ​ميليايف​ "اندلاع حريق في مصنع "أزوت" في المقاطعة جراء سقوط طائرة مسيرة، وتم إخماده. ولم يسجل أي تجاوز لمستوى التلوث المسموح به".

واشار ميليايف الى ان "قوات ​الدفاع الجوي​ التابعة لوزارة الدفاع الروسية تواصل حماية سكان تولا من هجمات العدو، حيث أُسقطت عدة مسيرات".

واضاف "نتيجة لسقوط مسيرة، اندلع حريق في مصنع "أزوت". وتم إخماد الحريق. ولم يسجل أي تجاوز لمستوى التلوث المسموح به".