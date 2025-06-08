سلطات فنزويلا أوقفت 26 شخصا في في حملة جديدة ضد السوق السوداء للدولار

أوقفت السلطات الفنزويلية 26 شخصا إضافيا في إطار حملة ضد عمليات صرف الدولار في السوق السوداء، ما يرفع إلى 50 عدد التوقيفات في الأيام الأخيرة، وفق ما أفاد المدعي العام طارق وليام صعب لوكالة فرانس برس.
وأكد صعب إن "العدد الإجمالي للمحتجزين بجرائم اقتصادية وبيع غير قانوني للعملات الأجنبية هو 50".
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