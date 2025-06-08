الرئيس البرازيلي اقترح تشكيل لجنة من دول غير منخرطة في الحرب الروسية الأوكرانية لحل النزاع

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة من دول غير منخرطة في الحرب الروسية الأوكرانية وتكليفها السعي لايجاد حل لهذا النزاع.
واعتبر لولا أنه "يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا رئيسيا في هذه المسألة مجددا"، واصفا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه "رجل طيب".
أضاف أنه ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة "اقتراح مجموعة أصدقاء" على كل من الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين "للتحدث اليهما والاستماع إلى الحقائق ذات الصلة منهما، ثم بناء بديل".
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