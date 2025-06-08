دان وزير الخارجية الأميركي ​ماركو روبيو​ بأشد العبارات محاولة اغتيال مرشح الرئاسة الكولومبي ميغيل أوريبي، واصفًا الحادث بأنه اعتداء خطير على العملية الديمقراطية في البلاد. وأكد روبيو أن محاولة الاغتيال هي نتيجة مباشرة لما وصفه بـ"الخطاب اليساري العنيف" الصادر عن أعلى مستويات الحكومة الكولومبية، محملًا هذا الخطاب مسؤولية التحريض على العنف السياسي.

كانت هذه تفاصيل خبر روبيو: الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال مرشح الرئاسة الكولومبي ميغيل أوريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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