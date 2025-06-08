وزير الدفاع الأميركي: البنتاغون سيحشد الحرس الوطني فورا لدعم جهات إنفاذ القانون الفيدرالية في لوس أنجليس

أعلن وزير الدفاع الأميركي ​بيت هيغسيث​، أن وزارة الدفاع (البنتاغون) ستقوم على الفور بحشد وحدات من الحرس الوطني لدعم جهات إنفاذ القانون الفيدرالية في مدينة لوس أنجليس، في خطوة تهدف إلى احتواء الوضع الأمني المتدهور.

واعتبر هيغسيث إن استمرار أعمال العنف قد يدفع إلى نشر قوات من مشاة البحرية المتمركزة في قاعدة كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا، في إطار تعزيز التدخل الأمني الفيدرالي.