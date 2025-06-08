رويترز عن مسؤول أميركي: الرد الروسي على اوكرانيا متوقع خلال أيام وسيكون صارما

ذكر مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة تعتقد أن التهديد الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقام من أوكرانيا رداً على هجومها بالطائرات المسيرة الذي أطلقت عليه كييف اسم عملية "شبكة العنكبوت" في مطلع الأسبوع الماضي لم ينفذ بعد، ورجحا أن يكون الرد صارماً.

وذكر أحد المصادر أن توقيت الرد الروسي لا يزال غير واضح، لكنه متوقع خلال أيام.

وأوضح مسؤول أميركي ثان أن الضربة الروسية المرتقبة من المتوقع أن تشمل استخدام وسائل هجومية مختلفة مثل الصواريخ والطائرات المسيرة.

كما امتنعا عن مناقشة الجوانب المخابراتية. وقال أحدهما إن الضربة الروسية ستكون "غير متماثلة"، أي أن طبيعتها وأهدافها ستختلف عن الهجوم الأوكراني الذي استهدف طائرات روسية في الأسبوع الماضي.

في السياق نفسه، نقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي كبير توقعه أن تنفذ روسيا هجومًا "مدمرًا وهائلًا ووحشيًا"، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي هوادة. كما رجح مصدر دبلوماسي غربي آخر أن يكون الرد الروسي قد بدأ بالفعل، لكنه قد يشتد عبر استهداف منشآت رمزية في أوكرانيا، مثل المباني الحكومية.