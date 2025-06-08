الروح الحق

قصة الانسان مع الروح القدس قديمة قدم قصته مع الله نفسه، فالروح هو اقنوم من الاقانيم الثلاثة، وشدد المسيح على اهميته بطريقة لا توصف حين تجسد، وأفهمنا بما لا يقبل الشك ان رفض الروح القدس هو رفض لكل النعم التي يغدقها الله علينا، وبالتالي رفض الخلاص المجاني الذي يهبنا اياه.
ومع ذلك، تبقى علاقة الانسان بالروح القدس ضبابية بشكل عام، ما يزيد صعوبة تفهّمنا لله ومشروعه الخلاصي لنا، فلنفتح عقولنا وقلوبنا للروح ولنتركه يعمل فينا كما يشاء...
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