أكّدت ​بلدية حارة حريك​، "أنّها تستمر بالوقوف إلى جانب أهلها المتضرّرين من الاعتداءات الإسرئيليّة الأخيرة الّتي تعرّضت لها البلدة، من خلال إزالة آثار العدوان الّذي وقع ليل الخميس الواقع فيه 5 حزيران 2025، وإعادة فتح الطّرقات وتأمين انسيابيّة الانتقال داخل الشّوارع، إلى جانب تنظيف الطّرقات، وإزالة الزّجاج والمخلّفات النّاتجة عن القصف؛ لتأمين السّلامة العامّة"، مشدّدةً على "أنّها لن تدّخر أي جهد في خدمة أشرف النّاس، بكل ما تملك من إمكانيّات بشريّة وتقنيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية حارة حريك: نعمل على إعادة فتح الطرقات وتنظيفها وإزالة مخلفات القصف الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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