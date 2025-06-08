الدفاع الروسية: دمّرنا 32 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعتَي كورسك وأوريول خلال ثلاث ساعات

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "في الفترة بين السّاعة 20:00 بتوقيت موسكو و23:00 بتوقيت موسكو من يوم 7 حزيران، دمّرت أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة في الجيش الرّوسي، 32 طائرة مسيّرة تابعة للقوّات الأوكرانيّة، فوق مقاطعتَين قريبتَين من الحدود مع أوكرانيا".

وأوضحت في بيان، أنّ "قوّات الدّفاع الجوّي الرّوسيّة دمّرت 27 طائرة بدون طيّار فوق أراضي مقاطعة كورسك، وخمس طائرات بدون طيّار فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وكان قد أشار حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، في وقت سابق السّبت، إلى إصابة شخصَين في هجوم أوكراني بمسيّرة على مدينة إيسترا شمال غربي العاصمة الرّوسيّة موسكو، مؤكّدًا إسقاط 9 مسيّرات أوكرانية في أجواء المقاطعة.