خارجية الصين: نائب رئيس الوزراء سيجري مناقشات تجارية مع مسؤولين أميركيين في لندن

أعلنت ​وزارة الخارجية الصينية​، أنّ نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ (He Lifeng) سيلتقي الأسبوع المقبل في ​بريطانيا​، وفدًا أميركيًّا لإجراء مناقشات حول التّجارة، في خضم هدنة هشّة في النّزاع التّجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركيّة، اللّتين تُعدّان أكبر قوّتَين اقتصاديّتَين في العالم.

وأوضحت أنّ هي ليفينغ سيكون موجودًا في بريطانيا من الثّامن وحتّى الثّالث عشر من حزيران الحالي، بدعوة من الحكومة البريطانيّة. وسيشارك مع مسؤولين أميركيّين في ترؤّس اجتماع أوّل لآليّة التّشاور الاقتصادي والتّجاري بين الصّين والولايات المتّحدة.

وكان الرّئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة، أنّ مناقشات صينيّة- أميركيّة جديدة ستجرى الإثنين في لندن، لمحاولة التّوصّل إلى "اتفاق" بين واشنطن وبكين.

وسيتألّف الوفد الأميركي من وزيرَي الخزانة سكوت بيسنت والتّجارة هاورد لوتنيك والممثّل التّجاري جايميسون غرير.