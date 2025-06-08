"المرصد السوري": 40 شاحنة عسكرية وصلت إلى قاعدة التحالف الدولي بريف الحسكة

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "40 شاحنة محمّلة بمواد عسكريّة ولوجيستيّة ومدرّعات عسكريّة بالإضافة إلى أسلحة ثقيلة، وصلت إلى قاعدة التّحالف الدّولي "قسرك" في ريف ​الحسكة​، قادمة من محافظة دير الزور. وذكّر بأنّه "في 2 حزيران الحالي، نفّذت القوّات الأميركيّة انسحابًا مفاجئًا من قاعدتَين عسكريّتَين بارزتَين في ريف دير الزّور الشّرقي، ضمن مناطق سيطرة "قوات سوريا الدّيمقراطيّة" (قسد)"، موضحًا أنّ "عمليّة الانسحاب بدأت بشكل تدريجي في 18 أيّار الماضي، حيث شوهدت أرتال أميركيّة تضمّ عربات مصفّحة ومعدّات لوجستيّة تغادر مواقعها في حقل العمر النّفطي ومعمل كونيكو للغاز، وسط تحليق مكثف لطيران التّحالف الدّولي".

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