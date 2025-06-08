الآلاف تظاهروا في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار

تظاهر الآلاف في ​تل أبيب​، مطالبين بالإفراج عن الأسرى الّذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، وبوقف لإطلاق النّار، وذلك بعد عشرين شهرًا من الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وتجمّع الحشد في "ساحة الرّهائن"، حيث عبّرت والدة الأسير متان تسنغاوكر عن غضبها، بعد نشر حركة "حماس" صورة لابنها مرفقة برسالة بالعبريّة والإنكليزيّة تقول "لن يعود حيًّا".

وهتف المتظاهرون "الشّعب يختار الأسرى". وأكّد منتدى العائلات، أبرز منظّمة تمثّل أُسر الأَسرى لدى "حماس" منذ هجوم السّابع من تشرين الأوّل 2023، أنّ "وحده اتفاق شامل لعودة أحبّائنا سيجلب انتصارًا حقيقيًّا".

وكان قد وجّه النّاطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، في وقت سابق اليوم، "تحذيرًا عاجلًا لمن يهمّه الأمر"، قائلًا: "تحاصر قوّات الاحتلال مكانًا يتواجد فيه الأسير الإسرائيلي "متان تسنغاوكر".

وأكّد "بشكلٍ قاطعٍ، أنّ العدو لن يتمكّن من استعادته حيًّا. وفي حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإنّ جيش الاحتلال سيكون هو المتسبّب في مقتله، بعد أن حافظنا على حياته مدّة عامٍ و8 شهور، وقد أُعذر مَن أَنذر".