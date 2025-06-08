كشفت إدارة العمليّات الصّحيّة والطّبيّة للحج التّابعة للهلال الأحمر الإيراني، في بيان، أنّ "حتّى يوم الجمعة 6 حزيران، بلغ عدد وفيّات الحجّاج الإيرانيّين لعام 2025، 13 حالة"، لافتةً إلى أنّ "درجة حرارة الهواء ارتفعت في المدن المقدّسة في السعودية إلى 47 درجة مئويّة في الأيام الأخيرة، ما قد يؤدّي إلى إصابة الحجاج بضربة شمس شديدة". وذكرت أنّ 86700 إيراني توجّهوا إلى السّعوديّة هذا العام لأداء فريضة الحج.
مع الإشارة إلى أنّ العام الماضي، توفي أكثر من 1300 شخص، من بينهم 22 إيرانيًّا، أثناء الحج في السّعوديّة، حيث وصلت الحرارة إلى 51,8 درجة مئويّة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 13 إيرانيًا على الأقل أثناء أداء فريضة الحج في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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