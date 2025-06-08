وفاة 13 إيرانيًا على الأقل أثناء أداء فريضة الحج في السعودية

كشفت إدارة العمليّات الصّحيّة والطّبيّة للحج التّابعة للهلال الأحمر الإيراني، في بيان، أنّ "حتّى يوم الجمعة 6 حزيران، بلغ عدد وفيّات الحجّاج الإيرانيّين لعام 2025، 13 حالة"، لافتةً إلى أنّ "درجة حرارة الهواء ارتفعت في المدن المقدّسة في ​السعودية​ إلى 47 درجة مئويّة في الأيام الأخيرة، ما قد يؤدّي إلى إصابة الحجاج بضربة شمس شديدة". وذكرت أنّ 86700 إيراني توجّهوا إلى السّعوديّة هذا العام لأداء فريضة الحج.

مع الإشارة إلى أنّ العام الماضي، توفي أكثر من 1300 شخص، من بينهم 22 إيرانيًّا، أثناء الحج في السّعوديّة، حيث وصلت الحرارة إلى 51,8 درجة مئويّة.