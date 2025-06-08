وزير خارجية الهند: اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا خطوة مهمة لتعزيز التجارة والاستثمار

أكّد وزير الخارجيّة الهنديّة سوبراهمانيام جايشانكار (Subrahmanyam Jaishankar)، عقب لقائه مع نظيره البريطاني ​ديفيد لامي​ (David Lammy)، الّذي يقوم بزيارة إلى الهند تستمر يومين، أنّ "إبرام اتفاق التّجارة الحرّة بين الهند وبريطانيا أخيرًا، هو خطوة مهمّة من شأنها تعزيز التّجارة والاستثمار بين البلدين، كما سيكون له تأثير إيجابي على الجوانب الاستراتيجيّة الأخرى لعلاقاتنا الثّنائيّة".

والشّهر الماضي، أبرمت نيودلهي ولندن اتفاقًا للتّجارة الحرّة بعد استئناف المفاوضات بشأنه نهاية شباط الماضي، إثر توقّفها في ظلّ الإدارات المحافظة السّابقة في بريطانيا.

ويتضمّن الإتفاق خفض الرّسوم الجمركيّة على واردات المنتجات البريطانيّة إلى الهند، بما فيها الويسكي ومستحضرات التّجميل والأجهزة الطبيّة. في المقابل، ستخفض بريطانيا الرّسوم الجمركيّة على واردات الملابس والأحذية والمنتجات الغذائيّة من الهند.