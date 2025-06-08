قتيل و22 جريحًا بسبب حريق في دار لرعاية المسنين في شمال شرق إسبانيا

اندلع حريق في دار لرعاية المسنّين في شمال شرق إسبانيا، ما أدّى إلى مقتل رجل يبلغ 93 عامًا، وإصابة 22 آخرين جرّاء تنشّق الدّخان.
وذكر موقع خدمات الطّوارئ المحليّة في إسبانيا، أنّ الحريق اندلع في غرفة بالطّابق الأرضي في دار الرّعاية الواقعة في مدينة سرقسطة.
وقالت رئيسة بلديّة سرقسطة ناتاليا تشويكا، إلى أنّ رجلين كانا يقيمان في الغرفة، أحدهما المتوفّي وهو لم يتمكّن من الخروج كونه يعاني إعاقة.
وقد فتحت الشّرطة تحقيقًا في الحادث.
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