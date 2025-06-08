هزة أرضية بقوة 5,3 درجات وقعت قرب جبل آثوس في شمال اليونان

وقعت ​هزة أرضية​ بقوّة 5,3 درجات في شمال ​اليونان​، قرب جبل آثوس الّذي يضمّ العديد من الأديرة الأرثوذكسيّة العريقة، وفق ما أعلن معهد الجيوفيزياء في أثينا. وأوضح أنّه تمّ تحديد موقع الهزّة في البحر على عمق نحو 12,5 كلم، وضرب منطقة تقع شمال غرب كارييس، العاصمة الإداريّة لجبل آثوس.

ويضم جبل آثوس أو الجبل المقدّس الواقع في منطقة مقدونيا في شمال اليونان، 20 ديرًا مأهولًا تعود إلى قرون ماضية. ويتمتّع المكان بنوع من الاستقلاليّة منذ الحقبة البيزنطيّة.