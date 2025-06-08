الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال قائد "كتائب المجاهدين" في قطاع غزة أسعد أبو شريعة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "في عمليّة مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تمّ القضاء على المدعو أسعد أبو شريعة، الّذي كان في السّنوات الأخيرة قائد "​كتائب المجاهدين​" في قطاع غزة".

وادّعى في تصريح، أنّ "أبو شريعة شارك بالهجوم على كيبوتس نير عوز في 7 تشرين الأوّل 2023، وكان من أبرز قادة الهجوم، حيث شارك نفسه في اختطاف وقتل شيري وأريئيل وكفير بيباس، كما شارك في اختطاف الزّوجَين غادي حجاي وجودي لين فاينشتاين، وناتبونغ بينتا ومواطن أجنبي آخر لا يزال محتجزًا لديهم".

وأشار أدرعي إلى أنّ "أبو شريعة كان يعمل على استقطاب وتجنيد العناصر في يهودا والسامرة وداخل إسرائيل، ليعتمد عليهم بهدف تنفيذ عمليّات إرهابيّة. وخلال الحرب، شاركت "كتائب المجاهدين" تحت قيادته في تفعيل العمليّات ضدّ إسرائيل، والقتال ضدّ قوّات الجيش العاملة في قطاع غزة".

وأفاد بأنّ "في غارة أخرى للجيش والشاباك، تمّ القضاء على محمود محمد حامد كحيل، وهو أحد عناصر "كتائب المجاهدين"، الّذي شارك في احتجاز شيري وأريئيل وكفير بيباس في الأسر بقطاع غزة".