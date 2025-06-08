الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا مستقرًّا رطبًا نسبيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة على السّاحل، بينما تكون فوق معدّلاتها في الدّاخل وعلى الجبال، حتّى يوم الثّلثاء المقبل، حيث تتأثّر المنطقة بكتل هوائيّة حارّة نسبيًّا مجدّدًا"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 21 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأحد قليل الغيوم إجمالًا، مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الدّاخليّة والجبليّة، بينما تبقى دون تعديل على السّاحل، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظّهر".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع تشكّل الضّباب الكثيف على المرتفعات المتوسّطة أحيانًا، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال، بينما ترتفع بشكل بسيط في الدّاخل".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد الشّعور بالحر، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء غائم جزئيًّا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد الشّعور بالحر، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات المتوسّطة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع جيّد على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".