ناصر الدين تابع حادثة الاعتداء على طبيب: أمن المستشفيات والطواقم الطبية والتمريضية خط أحمر

تابع وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​ حادثة تعرّض أحد أطبّاء الطّوارئ في المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس، لاعتداء عنيف من قبل أحد المرضى ومرافقيه.

واتصل بالطّبيب الّذي تعرّض للاعتداء، مطمئنًا على حاله الصّحيّة، وتواصل مع إدارة المستشفى ونقيب الأطبّاء في الشّمال ابراهيم المقدسي. كما أجرى اتصالًا بوزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، طالبًا تعقّب المتورّطين وإجراء المقتضى القانوني.

وأكّد ناصر الدين أنّ "أمن المستشفيات والطّواقم الطّبيّة والتّمريضيّة خطّ أحمر"، مشدّدًا على "وجوب أن تلقى التّجاوزات في هذا المجال أقصى العقوبات، أيًا كانت تبريرات المتجاوزين وظروفهم".