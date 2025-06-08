إزاحة الستارة عن تمثال للقديس شربل عند بوليفار جديدة مرجعيون تكريمًا لأرواح شهداء البلدة

أُزيحت السّتارة عن تمثال للقديس شربل، عند بوليفار جديدة مرجعيون، قدّمته مجموعة من شباب جديدة مرجعيون، بمبادرة فرديّة، تكريمًا لأرواح شهداء البلدة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير عليها.
وكرّس كاهن رعية سيدة الخلاص المارونيّة الأب حنا الخوري التّمثال، بمساعدة معاون كاهن رعيّة مار جرجس القليعة الأب أنطونيوس فرح، وكاهن رعيّة كنيسة القديس جاورجيوس في جديدة مرجعيون الأب فيليب العقلة. ورُفعت الصّلوات لراحة أنفس الضّحايا، وأُضيئت الشّموع وأُطلقت المفرقعات النّاريّة، بحضور حشد من أهالي البلدة والبلدات المجاورة، وبمشاركة كهنة المنطقة وفاعليّاتها.
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