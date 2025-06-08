اعترض مجهولون طريق فان لنقل الرّكاب يقوده "ع. خ" على أوتوستراد زحلة، بعدما استوقفوه بصفتهم ركّابًا، ثمّ قاموا بإطلاق النّار باتجاهه، فأُصيب برصاصة في رجله، ومن ثمّ عمدوا إلى سلبه الفان الّذي كان يقوده، وفرّوا إلى جهة مجهولة.
وعلى الفور، حضر عناصر الصليب الأحمر اللّبناني وعملوا على نقل المصاب إلى مستشفى المعلقة الحكومي في زحلة، كما حضر عناصر القوى الأمنية وبوشرت التّحقيقات، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون سرقوا "فان" ركاب بعد إطلاق النار على صاحبه وإصابته على أوتوستراد زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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