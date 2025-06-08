مجهولون سرقوا "فان" ركاب بعد إطلاق النار على صاحبه وإصابته على أوتوستراد زحلة

اعترض مجهولون طريق فان لنقل الرّكاب يقوده "ع. خ" على أوتوستراد ​زحلة​، بعدما استوقفوه بصفتهم ركّابًا، ثمّ قاموا بإطلاق النّار باتجاهه، فأُصيب برصاصة في رجله، ومن ثمّ عمدوا إلى سلبه الفان الّذي كان يقوده، وفرّوا إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، حضر عناصر الصليب الأحمر اللّبناني وعملوا على نقل المصاب إلى مستشفى المعلقة الحكومي في زحلة، كما حضر عناصر القوى الأمنية وبوشرت التّحقيقات، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".