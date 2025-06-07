شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الدولة المصرية تبنت موقفا صلبا لحماية الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة المصرية تتبنى موقفًا صلبًا وثابتًا في دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل المخططات التي تهدف إلى تهجيره قسرًا من أرضه، وأوضح عبد العزيز أن القيادة المصرية، منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سياسيًا وإنسانيًا، وتُوجّه جهودًا متواصلة من أجل وقف العدوان وفتح الممرات الآمنة.

وأشار إلى أن موقف مصر يتجاوز المساعدات والمبادرات الدبلوماسية، إلى اتخاذ مواقف قوية في المحافل الدولية، ترفض بشكل واضح فكرة التهجير إلى سيناء أو غيرها من الأراضي، وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر بوضوح عن رفض مصر لأي حل على حساب الأرض الفلسطينية أو الأمن القومي المصري، وهو ما قطع الطريق أمام الأطراف التي كانت تسعى إلى خلق واقع جديد في المنطقة.

وأكد عبد العزيز أن الشعب المصري يعتز بدور بلاده التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ويدرك أن مصر تخوض معركة وعي وسيادة في مواجهة التهجير والتوطين، وختم بالقول إن موقف مصر اليوم هو استكمال لتاريخ طويل من الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

