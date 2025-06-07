ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا والمالديف

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف. وجرى خلال اللقاء تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك، واستعراض أوجه العلاقات وآفاق التعاون بين البلدين. كما التقى ولي العهد برئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، وجرى خلال اللقاء تبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى بحث مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



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