وزير الشؤون الإسلامية يستقبل شخصيات إسلامية من فرنسا والمملكة المتحدة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر الوزارة بمشعر منى أمس، زادرا جيلالي، وزادرا محمد من الجمهورية الفرنسية، والشيخ منّ الله من المملكة المتحدة، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه الوزارة.

وسأل معاليه, الله -عز وجل- أن يتقبل منهم حجهم، وأن يجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

من جهتهم، أعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على ما يقدمانه من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، مثمنين استضافتهم ضمن البرنامج، وما حظوا به من عناية واهتمام.

وأشادوا بالخدمات المتكاملة والتسهيلات الكبيرة التي وفرتها المملكة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مما مكّن الحجاج من أداء مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة، مؤكدين أن ما شاهدوه من تنظيم وتهيئة يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للمناسك.

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