مسؤولة ألمانية: الجيش يجب أن يحصل على المعدات اللازمة للدفاع عن البلاد بحلول 2028

أكّدت رئيسة المكتب الاتحادي للمشتريات العسكريّة الألمانيّة أنيت لينيغك إمدن، أنّ أمام الجيش الألماني ثلاث سنوات للحصول على المعدّات اللازمة للدّفاع عن البلاد، في وجه أي هجوم روسي محتمَل على أراضي دول "حلف شمال الأطلسي" (الناتو).
وأوضحت، في حديث لصحيفة "تاغشبيغل" في برلين، أنّه "يجب الحصول على كل ما هو ضروري لنكون على أتمّ الجهوزيّة للدّفاع عن البلاد بحلول عام 2028"، مشيرةً إلى أنّ على الجيش الحصول على جميع المعدّات اللّازمة قبل عام، لأنّه "لا يزال يتعيّن على الجنود التدرّب على استخدامها".
وأعلنت أنّ مكتبها سيرفع مشاريع شراء المعدّات العسكريّة إلى مجلس النّواب بحلول نهاية العام، على أن تُعطى "الأولويّة للمعدّات الثّقيلة، مثل دبّابات سكاي رينجر المضادّة للطّائرات، أو النّموذج الّذي سيستبدل مركبة النّقل المدرّعة Fuchs".
وكان قد لفت المفتّش العام للجيش الألماني كارستن بروير مؤخّرًا، إلى أنّ روسيا قد تكون قادرةً اعتبارًا من عام 2029، على "شنّ هجوم واسع على أراضي دول الناتو".
مع الإشارة إلى أنّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس جعل إعادة تسليح الجيش الألماني، الّذي عانى من نقص في التّمويل لفترة طويلة، أولويّة لائتلافه الحكومي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ليصبح "أقوى جيش تقليدي في أوروبا".
وكانت قد بدأت عمليّة إعادة التسلّح في عهد حكومة المستشار السّابق أولاف شولتس، بعد اندلاع الحرب الرّوسيّة على أوكرانيا نهاية شباط 2022.
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