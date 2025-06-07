ماكرون سيزور غرينلاند في 15 حزيران لمناقشة ملفات الأمن والتغير المناخي والطاقة

أعلن قصر الإليزيه، أنّ الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيقوم بزيارة رسميّة إلى ​غرينلاند​في 15 حزيران الحالي، "لتعزيز التّعاون" مع المنطقة الّتي تتمتّع بحكم ذاتي في الدنمارك، والّتي لوّح الرّئيس الأميركي دونالد ترامب بضمّها إلى بلاده.

وأوضح في بيان، أنّ ماكرون سيزور غرينلاند "بدعوة" من رئيس الوزراء ينس فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركيّة ميتي فريدريكسن، وسيلتقيهما معًا، مشيرًا إلى أنّهم سيناقشون "الأمن في شمال الأطلسي والقطب الشّمالي، ومواضيع تتعلّق بالتغيّر المناخي والطّاقة وتأمين إمدادات المعادن الحيويّة". ولفت إلى أنّ الزّيارة تهدف إلى "تعزيز التّعاون" مع غرينلاند في هذه المجالات، و"المساهمة في تعزيز السّيادة الأوروبيّة".

وسيكون ماكرون، الّذي سينضم بعد ذلك إلى قمّة مجموعة السّبع في كندا، أوّل رئيس دولة أجنبيّة يزور غرينلاند منذ تهديدات ترامب بضمها.