العدل الأميركية: إعادة مهاجر سلفادوري أُبعد عن طريق الخطأ إلى بلاده لمحاكمته

أعلنت وزيرة العدل الأميركيّة بام بوندي (​Pam Bondi​)، أنّ مهاجرًا سلفادوريًّا أُبعد "عن طريق الخطأ" يُدعى كيلمار أبريغو غارسيا، أُعيد من ​السلفادور​ إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث يواجه الآن تهمة تهريب مهاجرين.

وأشارت إلى أنّ "أبريغو غارسيا وصل إلى الولايات المتّحدة ليحاكَم" في إشارة إلى لائحة الاتهام بتهريب المهاجرين منذ عام 2016، الّتي أصدرتها هيئة محلّفين كبرى في ولاية تينيسي في أيّار الماضي. وشكرت الرّئيس السلفادوري ناييب بوكيلي، موضحةً أنّ "واشنطن سلّمت السّلفادور مذكّرة توقيف تمّت بموجبها الموافقة على إعادته". وذكرت أنّه إذا ثبتت التّهمة عليه، فسيقضي عقوبته في الولايات المتّحدة ثمّ يُرحّل إلى السّلفادور.

وأبريغو غارسيا واحد من أكثر من 250 رجلًا تمّ ترحيلهم إلى السّلفادور في 15 آذار الماضي، معظمهم للاشتباه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويليّة، الّتي أعلنتها واشنطن منظّمة "إرهابيّة". وفي السلفادور احتُجزوا في سجن شديد الحراسة معروف بظروفه القاسيّة.

وأقرّت إدارة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود "خطأ إداري" في ملف المهاجر المذكور، الّذي استفاد من إلغاء أمر بطرده إلى السّلفادور عام 2019.