شكرا لقرائتكم خبر عن ‎شباب “العدل” يشاركون الأهالى احتفالات العيد فى 22 موقعًا بـ15محافظة والان مع تفاصيل الخبر

‎برعاية مكتب العلاقات العامة لحزب العدل وأمانة العمل الجماهيري المركزية، شارك شباب حزب العدل في احتفالات عيد الأضحى المبارك صباح أمس في 22 موقعًا موزعة على 15محافظة، في إطار حرص الحزب على التواجد الميداني والتفاعل المجتمعي مع المواطنين خلال المناسبات والأعياد.

‎وشهدت الفعاليات تواجد قيادات الحزب وأماناته بعدد من المحافظات، حيث شارك النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، والنائب أحمد القناوي، الأمين العام، في احتفالية كبرى بحي النخيل بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بمشاركة عدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

‎وفي محافظة القاهرة نظم الحزب فعالية احتفالية مع المواطنين في منطقة السيدة زينب وسط أجواء كرنفالية متنوعة.

‎وفي محافظة الأسكندرية، نظمت أمانة الحزب فاعلية بشارع جمال عبد الناصر بالإسكندرية شاركوا فيها المواطنين الاحتفال بالعيد

‎وفي محافظة البحيرة، نظمت أمانة الحزب احتفالية كبرى في مركز أبو حمص بحضور رضا أشرف أمين المحافظة،

‎وفي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية بشارع الثورة، حيث شاركت مي سليم، الأمين المساعد للإعلام المركزي بالحزب، بصحبة شباب العدل في تنظيم فعالية احتفالية بجوار مركز شباب المدينة المخصص لصلاة العيد.

‎وفي مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، شارك القيادي بالحزب علاء السطوحي في احتفالات العيد، فيما شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة تواجدًا شبابيًا ملحوظًا من أعضاء الحزب بحضور ندى فؤاد عضو الهيئة العليا.

‎أما في صعيد مصر، فقد شارك شباب “العدل” في فعاليات العيد بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، وذلك عقب الصلاة مباشرة في ستاد ملوي، وأمام مقر الحزب بشارع عمر مكرم.

‎ وفي محافظة أسيوط، أقيمت احتفالية أمس بحضور أحمد صبره، أمين سر المكتب السياسي، واستُكملت الفعاليات اليوم وبمشاركة محمد شيخون وأمانتي أول وثان أسيوط.

‎وفي محافظة أسوان نظّم الحزب ثلاث فاعليات جماهيرية احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وذلك في عدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، شملت ساحة المسجد الجامع بكورنيش النيل، وعزبة العسكر، ونجع الأرشَكول بمنطقة الكرور.

‎وفي محافظة سوهاج، قامت الأمانة بمشاركة أهالي سوهاج فرحتهم بالعيد في أجواء فرح وسعادة، وقام وفد من الحزب بتقديم التهنئة إلى فضيله الشيخ أحمد حماد وكيل الأزهر الشريف.

‎وفي مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، احتفل الحزب مع المواطنين بمسجد المجمع الإسلامي وشارع أحمد عرابي وشارع البحر ومنطقة الدير،

‎وفي محافظة الوادي الجديد شاركت أمانة الحزب د في احتفالات العيد، وتم توزيع الهدايا للأطفال عقب الصلاة في ساحة مركز شباب الخارجة.

‎أما في محافظة البحر الأحمر فقامت أمانة الحزب بمدينة سفاجا، بمشاركة المواطنين فرحة العيد، وتوزيع الهدايا والحلوى عقب الصلاة مباشرة بساحة مسجد الخالدين بالمدينة.

تضمنت الفاعليات فقرات فنية وتوزيعات للهدايا الرمزية والحلوى والبالونات على الأطفال وذويهم، وتأتي هذه التحركات ضمن خطة حزب العدل لتعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة الفعالة في المناسبات الوطنية والدينية، دعمًا لمبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع.



احتفالات حزب العدل بعيد الاضحى



احتفالات حزب العدل بعيد الاضحى



احتفالات حزب العدل بعيد الاضحى