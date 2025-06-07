وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي نيوزيلندا ورئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، بمقر الوزارة في مشعر منى، مفتي دولة نيوزيلندا فضيلة الشيخ محمد عامر فيض الرحمن، ورئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية الشيخ أبرار شيخ، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالضيوف، سائلًا الله تعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يكلل جهودهما بالتوفيق والسداد في خدمة الجاليات المسلمة في نيوزيلندا.

بدوره أعرب مفتي دولة نيوزيلندا الشيخ فيض الرحمن عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، مثمنًا جهود المملكة المتواصلة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وأشاد بما شاهده من تنظيم دقيق وخدمات ميسّرة خلال موسم الحج لهذا العام، مؤكدًا أن ما تقدمه المملكة يعكس التطور الكبير الذي تبذله في خدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة وخارجها.

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