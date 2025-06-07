ماكرون يبدأ اليوم زيارة دولة إلى موناكو هي الأولى لرئيس فرنسي منذ 41 عامًا

يبدأ الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، زيارة دولة تستمر يومين إلى موناكو، هي الأولى الّتي يقوم بها رئيس فرنسي إلى الإمارة الواقعة في جنوب البلاد منذ 41 عامًا، وتسبق مشاركته في مؤتمر الأمم المتّحدة للمحيطات الّذي تستضيفه مدينة نيس في جنوب فرنسا.

وأشار قصر الإليزيه في بيان، إلى أنّ "هذه الزّيارة الّتي تجسّد روابط الصّداقة القويّة والتّاريخيّة بين البلدين، ستكون أوّل زيارة دولة لرئيس فرنسي إلى موناكو منذ الرّئيس الرّاحل فرنسوا ميتران في كانون الثّاني 1984".

ومن المقرّر أن يوقّع ماكرون وأمير موناكو ألبير الثّاني غدًا الأحد، اتفاقًا لتعزيز التذعاون الجمركي بين البلدين، وهي قضيّة شائكة خصوصًا لجهة ضبط تهريب الأموال النّقديّة بين بلدين لا حدود رسميّة بينهما.

وكان قد قام أسلاف ماكرون، جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، بزيارة موناكو في 1997 و2008 و2013 تواليًا، لكن زياراتهم كانت على مستوى بروتوكولي أدنى. كذلك، زارها ماكرون في كانون الثّاني الماضي، لحضور جنازة رئيس وزراء الإمارة.