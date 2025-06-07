اتحاد بلديات بشري عقد اجتماعه الأول: لتعزيز فرص التنمية في بلداتنا وقرانا

عقد اتحاد بلديات قضاء ​بشري​ اجتماعه الاول بعد الانتخابات البلدية في مقره الموقت في ​الديمان​، برئاسة رئيسه رئيس بلدية بقاعكفرا، ايلي مخلوف الذي دعا إلى "ضرورة تكريس مفهوم العمل البلدي الانمائي المشترك، على قاعدة التعاون والتنسيق مع مختلف مكوّنات المجتمع المحلي خدمة لمصالح بلداتنا وقرانا، ولتعزيز فرص التنمية فيها وتطوير موارد عيش أبنائها".

وشدد على ان "الاتحاد سيبقى المساحة المشتركة الجامعة ذوي الطاقات والامكانيات والمبادرات التنموية الكفيلة بانهاض مجتمعنا الريفي المحلي".

واتخذ الاتحاد توصيات للعمل على تطبيقها ومنها دعم وتشجيع مجمل أنشطة الصيف المقبل التي تقام في مختلف البلدات والقرى تعزيزاً للحركة السياحية وللعجلة الاقتصادية، وتشكيل لجان محلية للعناية بسلامة البيئة والمحافظة على النظافة العامة، على أن تكون لهذه اللجان استقلالية مالية، وتعمل بالتنسيق الدائم مع اتحاد البلديات لانجاح خطة العمل المشتركة المتعلقة بالبيئة وبالنظافة العامة.