عقد اتحاد بلديات قضاء بشري اجتماعه الاول بعد الانتخابات البلدية في مقره الموقت في الديمان، برئاسة رئيسه رئيس بلدية بقاعكفرا، ايلي مخلوف الذي دعا إلى "ضرورة تكريس مفهوم العمل البلدي الانمائي المشترك، على قاعدة التعاون والتنسيق مع مختلف مكوّنات المجتمع المحلي خدمة لمصالح بلداتنا وقرانا، ولتعزيز فرص التنمية فيها وتطوير موارد عيش أبنائها".
وشدد على ان "الاتحاد سيبقى المساحة المشتركة الجامعة ذوي الطاقات والامكانيات والمبادرات التنموية الكفيلة بانهاض مجتمعنا الريفي المحلي".
واتخذ الاتحاد توصيات للعمل على تطبيقها ومنها دعم وتشجيع مجمل أنشطة الصيف المقبل التي تقام في مختلف البلدات والقرى تعزيزاً للحركة السياحية وللعجلة الاقتصادية، وتشكيل لجان محلية للعناية بسلامة البيئة والمحافظة على النظافة العامة، على أن تكون لهذه اللجان استقلالية مالية، وتعمل بالتنسيق الدائم مع اتحاد البلديات لانجاح خطة العمل المشتركة المتعلقة بالبيئة وبالنظافة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد بلديات بشري عقد اجتماعه الأول: لتعزيز فرص التنمية في بلداتنا وقرانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.