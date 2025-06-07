أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي، عن تدابير سير في منطقة المارينا- ضبية، بمناسبة إقامة سباق دراجات هوائية غدًا الأحد.
وأشارت في بيان إلى أنّ "الساعة 08،00 من تاريخ 08-06-2025، سينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق "كأس المرحوم طانيوس المير" في منطقة مارينا - ضبية بين مسبح "الغولدن بيتش" وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن على الطريق البحرية، لدورات متعدّدة. وسينطلق المتسابقون من محطّة اليونايتد باتّجاه الثّكنة المذكورة، ثمّ يلتفّون باتجاه مجمّع الرئيس إميل لحّود ومنها إلى الغولدن بيتش، ومن بعدها باتّجاه الطريق المؤدّي إلى ثكنة اللواء الشّهيد وسام الحسن".
ولفتت إلى أنّه لذلك "سيتمّ منع المرور على الطرق المذكورة اعتبارًا من الساعة 07،00 من التاريخ المذكور أعلاه ولغاية انتهاء السباق".
وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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