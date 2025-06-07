أنشطة بيئية وخدماتية مكثفة في زحلة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

قامت بلدية ​زحلة​- معلقة وتعنايل، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، بتوزيع شتول الروزماري على المارّة في بولفار زحلة بمناسبة ​اليوم العالمي للبيئة​، وذلك لتشجيع الزراعة التجميلية وتعزيز الوعي البيئي.

وتزامنًا مع هذا النشاط، باشرت فرق البلدية أعمالًا خدماتية مكثفة شملت تنظيف الساحات الخضراء في الأحياء لتحسين جمالية المدينة وصحة بيئتها، وتنظيف مجاري تصريف المياه عند تمثال الكرمة، بعد انسدادها، ما أعاد تدفق المياه بشكل طبيعي، وإزالة "كونتينر" لشرطة البلدية عند مدخل الوادي لتحسين المظهر العام وتسهيل الحركة المرورية، وتفكيك وإزالة مخيم للنازحين السوريين بعد التأكد من مغادرة قاطنيه، لمنع التجمعات العشوائية.

وأكّدت البلدية استمرارها في هذه الجهود الميدانية الشاملة لخدمة المدينة وسكانها.