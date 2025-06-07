قامت بلدية زحلة- معلقة وتعنايل، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، بتوزيع شتول الروزماري على المارّة في بولفار زحلة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وذلك لتشجيع الزراعة التجميلية وتعزيز الوعي البيئي.
وتزامنًا مع هذا النشاط، باشرت فرق البلدية أعمالًا خدماتية مكثفة شملت تنظيف الساحات الخضراء في الأحياء لتحسين جمالية المدينة وصحة بيئتها، وتنظيف مجاري تصريف المياه عند تمثال الكرمة، بعد انسدادها، ما أعاد تدفق المياه بشكل طبيعي، وإزالة "كونتينر" لشرطة البلدية عند مدخل الوادي لتحسين المظهر العام وتسهيل الحركة المرورية، وتفكيك وإزالة مخيم للنازحين السوريين بعد التأكد من مغادرة قاطنيه، لمنع التجمعات العشوائية.
وأكّدت البلدية استمرارها في هذه الجهود الميدانية الشاملة لخدمة المدينة وسكانها.
كانت هذه تفاصيل خبر أنشطة بيئية وخدماتية مكثفة في زحلة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.