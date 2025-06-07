"النشرة": المغتربون يتوافدون إلى لبنان وحجوزات السياح العرب ترتفع

علمت "الخليج 365" من مصادر مطّلعة، أنّ المغتربين اللّبنانيّين يستمرّون في التّوافد إلى لبنان، بحيث لم تؤثّر الضّربات الإسرائيليّة الأخيرة الّتي استهدفت الضاحية الجنوبية في خفض نسب الرّحلات إلى لبنان، أو إلغاء الحجوزات في الفنادق للوافدين من دول عربيّة، لقضاء عطلة فصل الصّيف في لبنان.
وسجّل مطار بيروت الدولي في السّاعات الماضية، ارتفاعًا في أعداد القادمين إلى بيروت من عدّة عواصم.
وتحلّ الإمارات في المرتبة الأولى، نتيجة وصول 12 رحلة يوميًّا منها إلى لبنان، كما تحلّ فرنسا في المرتبة الثّانية بعد الإمارات، فيما تنشط طائرات "طيران الشرق الأوسط" في نقل اللّبنانيّين المغتربين من السعودية إلى بيروت بشكل يومي أيضًا.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أنّ المغتربين والسيّاح العرب يتوزّعون على عدد من مناطق لبنان، حيث يشهد البلد نشاطًا ملحوظًا في إحياء النّشاطات والحفلات الفنيّة يوميًّا، بحضور سيّاح من دول عربيّة، وتحديدًا من مصر والإمارات والعراق والأردن وقطر وعُمان، وعواصم أوروبيّة.
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