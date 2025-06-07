أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "إلقاء مسيّرة للعدو الإسرائيلي قنبلةً بالقرب من مواطنين في بلدة ​حولا​، أدّى إلى إصابة اثنين بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: جريحان جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلةً بالقرب من مواطنين في حولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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