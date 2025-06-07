اليونيفيل بعد حادثة صريفا: القرار 1701 يمنحنا سلطة التنقل بحرية بوجود الجيش أو بدونه

أشار المتحدث الرسمي باسم "​اليونيفيل​" أندريا تيننتي، في تصريح حول حادثة صريفا واعتراض الأهالي على دخول دورية لليونيفيل دون وجود الجيش، إلى أنّ "هذا الصباح، أوقفت مجموعة من الرجال في ملابس مدنية قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، في دورية مخطط لها بالتنسيق مع القوات المسلحة ال​لبنان​ية. وقد تمكن حفظة السلام من القيام بنشاطهم المقرر بعد تدخل ​الجيش اللبناني​".

ولفت إلى أنّ "القرار 1701 يمنح قوة ​الأمم المتحدة​ الموقتة في لبنان اليونيفيل سلطة التنقل بحرية وإجراء الدوريات، بوجود الجيش أو بدونه. وهذا جزء من ولايتنا. وبينما ننسق بشكل وثيق مع الجيش اللبناني، فإن حرية حركة حفظة السلام لدينا هي المفتاح لتنفيذ المهام الموكلة إلينا".

وكان قد استوقف أهالي البلدة دورية لليونيفيل قبل أن تتمكن من الدخول بعد وصول الجيش اللبناني لمرافقة الدورية.