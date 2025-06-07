أعلن كبير المفاوضين الروس ومساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أنّ "الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة، تسلّم الجثث وتبادل أسرى الحرب"، وذلك في عملية تبادل كان قد توافق عليها الوفدان الروسي والأوكراني في مفاوضات سلام عقدت في اسطنبول مطلع الأسبوع الحالي.
وأوضح ميدينسكي، أنّ "روسيا أطلقت يوم أمس الجمعة إجراء لنقل أكثر من 6000 جثة إلى أوكرانيا، وتبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الخطيرة والأسرى"، وأنّ "أوكرانيا تسلّمت قائمة تضم 640 عسكريًا من فئات "مصابون" و"إصابات خطيرة" و"شباب" لبدء عملية التبادل".
ويأتي ذلك مع استمرار القصف المتبادل بين الجانبين جراء الحرب، ومواصلة أوكرانيا هجمات بأعداد كبيرة من المسيّرات، في حين يعزز الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع عملية تسلّم الجثث وتبادل أسرى الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.