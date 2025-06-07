مسؤول روسي: الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع عملية تسلّم الجثث وتبادل أسرى الحرب

أعلن كبير المفاوضين الروس ومساعد الرئيس الروسي، ​فلاديمير ميدينسكي​، أنّ "الجانب الأوكراني أرجأ بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة، تسلّم الجثث و​تبادل أسرى الحرب​"، وذلك في عملية تبادل كان قد توافق عليها الوفدان الروسي والأوكراني في مفاوضات سلام عقدت في اسطنبول مطلع الأسبوع الحالي.

وأوضح ميدينسكي، أنّ "​روسيا​ أطلقت يوم أمس الجمعة إجراء لنقل أكثر من 6000 جثة إلى ​أوكرانيا​، وتبادل الجرحى والمرضى ذوي الحالات الخطيرة والأسرى"، وأنّ "أوكرانيا تسلّمت قائمة تضم 640 عسكريًا من فئات "مصابون" و"إصابات خطيرة" و"شباب" لبدء عملية التبادل".

ويأتي ذلك مع استمرار القصف المتبادل بين الجانبين جراء الحرب، ومواصلة أوكرانيا هجمات بأعداد كبيرة من المسيّرات، في حين يعزز الجيش الروسي تقدمه في شرق أوكرانيا.