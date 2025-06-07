15 قتيلًا بينهم 6 أطفال وأكثر من 50 مصابًا في قصف إسرائيلي استهدف حي الصبرة بمدينة غزة

أعلن الدفاع المدني في ​غزة​، عن سقوك 15 قتيلاً بينهم 6 أطفال في ​قصف إسرائيلي​ على حي الصبرة بمدينة غزة، مشيرًا إلى أنّ "هناك أكثر من 50 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على حي الصبرة بمدينة غزة".

ولفت الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على حي الصبرة بغزة كبير جدا"، وأنّ "المشهد في موقع القصف بحي الصبرة بمدينة غزة قاس جدا".

ولفت إلى أنّ "القصف الإسرائيلي لحي الصبرة أدى لاشتعال النيران في 3 مركبات"، مضيفًا "قدرتنا على إنقاذ الناجين وانتشال الشهداء محدودة جدا".

ويأتي ذلك مع تكثيف الجيش الإسرائيلي قصفه على المدنيين الفلسطينيين في القطاع المحاصر.