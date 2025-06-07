أبو عبيدة: قوات الاحتلال تحاصر مكانًا يتواجد فيه أسير إسرائيلي وإذا قُتل فهي ستكون المتسبب

وجّه النّاطق العسكري باسم "​كتائب القسام​" الجناح العسكري لحركة "حماس"، ​أبو عبيدة​، "تحذيرًا عاجلًا لمن يهمّه الأمر"، قائلًا: "تحاصر قوّات الاحتلال مكانًا يتواجد فيه الأسير الإسرائيلي "متان تسنغاوكر".

وأكّد "بشكلٍ قاطعٍ، أنّ العدو لن يتمكّن من استعادته حيًّا. وفي حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإنّ جيش الاحتلال سيكون هو المتسبّب في مقتله، بعد أن حافظنا على حياته مدّة عامٍ و8 شهور، وقد أُعذر مَن أَنذر".