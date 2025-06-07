شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا يجتمعون لحسم المنافسة علي المقاعد الفردية لانتخابات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يعقد تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا سياسيًا، اجتماعًا مهمًا يوم الأربعاء المقبل، في أول لقاء رسمي له بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 2025.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابي الذي ستخوض به الأحزاب السباق البرلماني، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التي سيُنافس عليها مرشحو التحالف في مختلف المحافظات.

وأشار "مطر" إلى أن ملف المشاركة في النظام الفردي يشكل أحد التحديات الاستراتيجية أمام التحالف، في ظل أهمية التوزيع الجغرافي، وتحديد فرص التنافس في الدوائر المؤثرة. وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا آلية التنسيق والتكامل بين الأحزاب داخل المحافظات، لتفادي التنافس الداخلي وضمان توحيد الصفوف وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد الأمين العام للتحالف أن الاجتماع المرتقب سيبحث أيضا آليات المشاركة في القائمة الوطنية، مشددًا على أن جميع أحزاب التحالف أبدت ترحيبًا كاملًا بنظام القائمة المغلقة، لما يمثله من توافق سياسي يعكس روح التنسيق الوطني، ويعزز فرص التمثيل البرلماني المتوازن بين مختلف التيارات والأحزاب.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت سياسي بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلي للاستحقاق النيابي، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرًا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابي داخل القواعد الجماهيرية.

ووفقًا للنائب تسير مطر، فإن النقاشات الداخلية ستشهد عرضًا لخريطة الدوائر المحتملة للمنافسة، وتقييمًا مبدئيًا للقوة التصويتية لكل حزب على مستوى المحافظات، في محاولة لإعادة توزيع الأدوار وفقًا للواقع الانتخابي، وليس فقط للتوازنات السياسية.

وأشار إلي أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، يعد أكبر تكتل حزبي منظم في المشهد السياسي الحالي، ويُنظر إليه كإحدى الأدوات الهامة لدعم الاستقرار السياسي، وتقديم نموذج لاحترام التعدد والتنوع داخل الإطار الوطني، كما يُمثّل التحالف محاولة جادة لإعادة الحيوية للمجال الحزبي، من خلال التنسيق المؤسسي، وتجاوز النزعة الفردية في الترشح، بما يعزز من فرص تشكيل برلمان قوي ومعبر عن مختلف فئات الشعب المصري.

وأشار إلي أنه من المتوقع أن يخرج الاجتماع المقبل بخريطة واضحة للمشاركة الحزبية في الانتخابات القادمة، سواء من حيث المقاعد الفردية أو التمثيل ضمن القائمة الوطنية، مع توافق مبدئي على عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية في المحافظات خلال الشهور المقبلة، للترويج للبرنامج الموحد للتحالف، والتواصل المباشر مع المواطنين.