القضاء على 40 مسلحًا من حركة “الشباب” في عملية عسكرية وسط الصومال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قضت عناصر الجيش وقوات الأمن الصومالية على نحو 40 مسلحًا من حركة “الشباب” الإرهابية المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي في عملية عسكرية مشتركة وسط البلاد.

وأفادت مصادر عسكرية صومالية، أن عناصر الجيش وقوات الأمن استهدفوا عناصر الحركة في منطقة “عيل هريري” بمحافظة “هيران” وسط البلاد، وقتلوا نحو 40 مسلحًا، بينهم قياديان بارزان.

وحقق الجيش الصومالي في الفترة الأخيرة انتصارات ميدانية ملموسة بالحرب التي يخوضها منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر حركة “الشباب” الإرهابية، وأكمل مؤخرًا سيطرته على محافظة “شبيلي الوسطى” الإستراتيجية.

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