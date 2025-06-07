ارتفاع مفاجئ في منسوب مياه نهر بوسط كولومبيا يخلف عدة مفقودين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أدى ارتفاع مفاجئ في منسوب مياه نهر “غويغار” في بلدية “ميسيتاس” التابعة وسط كولومبيا, إلى انقلاب أربع طوافات وزورق كاياك, أسفر عن فقدان نحو 20 شخصًا، وذلك وفق ما أعلنته الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث.

وأفادت التقارير أن الأشخاص المفقودين، كانوا يشاركون في أنشطة ترفيهية عندما ارتفع منسوب مياه النهر بشكل مفاجئ.

وتتواصل عمليات الإنقاذ بدعم من السلطات المحلية، ورجال الإطفاء من البلدات المجاورة, إضافة إلى مساعدة جوية توفرها القوات الجوية الكولومبية.

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