قاطنو مخيم الركبان يعودون إلى مناطقهم وسط سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - غادرت اليوم آخر العائلات التي كانت تعيش بمخيم الركبان على الحدود السورية العراقية باتجاه مدن وبلدات ريف حمص الشرقي وسط سوريا.

ووصلت آخر العائلات بمخيم الركبان اليوم، إلى مدينة “القريتين” في ريف حمص الشرقي، حسبما ذكر أحد سكّان المدينة.

وأشار إلى أن العائلات بدأت بالعودة إلى مناطقها التي هجّروا منها عام 2014 بريف حمص الشرقي، ومناطق الشعيرات واتجهوا إلى البادية هربًا من الأوضاع آنذاك.

يذكر أن مخيم الركبان تأسس في عام 2014 بعد هجرة آلاف من أبناء مناطق ريف حمص الشرقي ومحافظة حماة باتجاه البادية، والسكن على الحدود السورية العراقية.

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