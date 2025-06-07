زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ضواحي مدينة دزفول جنوب غرب إيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، منطقة “سردشت” بمدينة “دزفول” في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران فجر اليوم السبت.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات من سطح الأرض في الساعة 1:45 فجر اليوم.

وسجل الزلزال عند خط الطول 50.267 درجة شرقًا وخط العرض 30.452 درجة شمالًا، ولم ترد أي تقارير عن أضرار جراء هذا الزلزال.

وتقع بلدة “سردشت” على بعد 45 كيلومترًا شمال شرق مدينة “دزفول” وعلى بعد نحو 200 كيلومتر من مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

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