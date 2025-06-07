بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يعزز علاقات الدفاع مع حلفاء بمجموعة السبع بعد تقليص ترامب التزامه بأمن أوروبا

كشفت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر، أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ يعزز علاقات الدفاع مع حلفاء في ​مجموعة الدول السبع​ بعد تقليص الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ التزامه بأمن أوروبا".

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر الوكالة إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يسعى لشراكة مع ​كندا​ في صندوق بقيمة 150 مليار يورو لتطوير صناعات الدفاع"، كما أنّه سيعقد في تموز قمة مع ​اليابان​ لتعزيز اتفاق أمني في إطار تنويع الشراكات".