كشفت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر، أنّ "الاتحاد الأوروبي يعزز علاقات الدفاع مع حلفاء في مجموعة الدول السبع بعد تقليص الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزامه بأمن أوروبا".
وفي هذا الصدد، أشارت مصادر الوكالة إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يسعى لشراكة مع كندا في صندوق بقيمة 150 مليار يورو لتطوير صناعات الدفاع"، كما أنّه سيعقد في تموز قمة مع اليابان لتعزيز اتفاق أمني في إطار تنويع الشراكات".
وسبق وأن اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي على خطط لزيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد عقود من التبعية العسكرية للولايات المتحدة الأميركية، وذلك إثر سياسات الرئيس الأميركي تجاه الاتحاد الأوروبي واعتباره أن الاتحاد يقوم باستغلال أميركا.
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يعزز علاقات الدفاع مع حلفاء بمجموعة السبع بعد تقليص ترامب التزامه بأمن أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.