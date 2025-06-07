"النشرة": دورية لليونيفيل دخلت إلى بلدة صريفا برفقة الجيش ودورية أخرى دخلت إلى وادي السلوقي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن دخول دورية لليونيفيل إلى بلدة صريفا الجنوبية برفقة الجيش، بعد اعتراض الأهالي على دخولها سابقًا من دون مواكبة للجيش.

هذا، ودخلت دورية أخرى إلى وادي السلوقي دون مرافقة الجيش.

وكان قد استوقف أهالي ​صريفا​- ​قضاء صور​ دورية لـ"​​اليونيفيل​​" دخلت الأحياء السكنية إلى حين وصول ​​الجيش اللبناني​​ الذي لم يكن يرافقها.

وسبق وأن شهدت عدّة مناطق في الجنوب أحداثًا مشابهة، حيث كان يعترض الأهالي على دخول دوريات لليونيفيل إلى الأحياء السكنية أو ممتلكات خاصة دون مرافقة الجيش.

وسبق وأن ذكر المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "قوات حفظ السلام تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وبتكليف من مجلس الأمن، وأنشطتنا تُنسّق مع الجيش اللبناني. وأي تدخّل في أنشطة جنود حفظ السلام أمرٌ غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان بموجب القرار 1701".